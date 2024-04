Leonardo in Samuele potrebujeta pomoč

Mlada tržaška družina, ki si je pred leti ustvarila življenje v Adelajdi v Avstraliji, potrebuje pomoč. Dvoletna dvojčka Samuele in Leonardo sta zaradi hemofagocitne limfohistiocitoze (HLH) v smrtni nevarnosti in potrebujeta takojšnjo presaditev kostnega mozga. Njuna starša, Tržačanka Irene Sulich in Samatorčan Matteo Pipan, sta apelirala na Avstralce, stare med 18 in 35 let, naj postanejo darovalci kostnega mozga, saj bodo lahko na tak način pomagali ne samo Samueleju in Leonardu, temveč tudi drugim otrokom, ki so v smrtni nevarnosti.

Na spletnem portalu gofundme.com je možno sodelovati pri nabirki v podporo družini, ki se bo morala v primeru, da bodo zdravniki našli kompatibilnega darovalca kostnega mozga, za več mesecev nastaniti v Melbournu. Zato, da lahko sledita otrokom, pa sta se morala trenutno odpovedati službi.