Lepo je nastopati na domačem odru

Jutri (nedelja) ob 20.30 bo v okviru praznovanj vaškega zavetnika sv. Roka v Nabrežini na Sokolovem igrišču nastopal znani slovenski duo Kreslin-Cergol ob spremljavi domačega Dekliškega pevskega zbora Igo Gruden, ki ga vodi Mirko Ferlan.

Slovenski kantavtor Vlado Kreslin in multiinstrumentist Iztok Cergol sta skupaj prvič nastopila leta 2004. Od takrat se je skupna glasbena pot samo še razvila v smeri sodelovanja, ne samo v večji zasedbi z znano skupino Mali bogovi, a tudi v duu. Obdan z glasbili, se Cergol rad razigra na večjih in manjših odrih, dovolj, da je pravo vzdušje.

Kakšni so občutki pred jutrišnjim koncertom?

»Prijetno je, ko nastopaš na domačem odru in pred sabo vidiš znane obraze, prijatelje in sorodnike. Drugače je. Morda se na nek način počutiš bolj odgovornega in pričakuješ, da bo še več ljudi, kot drugje.«

Domači kraj in povezava z domačimi glasbeniki. To je načelo, katerega se s Kreslinom večkrat držita. Tokrat bodo oder zasedla dekleta DePZ Igo Gruden.

Z nama bodo pevke zapele šest pesmi. Ko s Kreslinom potujeva, se zelo rada poveževa z domačimi glasbeniki in z njimi ponujamo publiki v poslušanje izbor najbolj znanih Kreslinovih pesmi. Jutri bova z dekleti zapeli in zaigrali pesmi Od višine se zvrti, Dekle moje, Tvoje jutro in druge.

Glasbeniki, kot večina umetnikov, so v času izrednih koronavirusnih razmer bili med najbolj zapostavljenimi. Nastopanje po spletu še zdaleč ne nadomešča izvajanja v živo. Pa vendar je spet prišel čas neposrednega stika s publiko. Kako ga doživljate?

Letos poleti smo imeli zelo malo koncertov, saj je bilo do junija še vse zaprto. S Kreslinom sva do zdaj nastopala samo v duu. Na nastopu na festivalu Arsana na Ptuju - eden izmed redkih festivalov, ki je letos sploh potekal, kjer vsako leto nastopamo pred številno množico, smo letos pred sabo imeli največ 250 poslušalcev. Kljub temu pa priznam, da je bilo vzdušje enkratno, kot da bi pred sabo imeli res veliko množico. Energije sploh ni manjkalo. Velja pa, da je splošno stanje na nastopih drugačno kot pred pandemijo.

Kako pa je z nastopanjem drugega znanega zamejskega dua Grešnih kozlov?

Julija smo z Matejem Grudnom prvič v zgodovini zasedbe nastopali izven meja Primorske dežele. Igrali smo 18. julija v lokalu v Kranju, kjer vsako leto prirejajo koncertno sezono. Presenetila sta naju nenavaden mraz, veter in dež. Kljub temu je na koncertu bilo ljudi veliko.

V tem obdobju pripravljava video spot pesmi Narobe svet iz albuma Fancli z dušo.