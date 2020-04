Letos brez oljčnih vejic, pomaga pa se lahko vseeno

Pisali smo že, da postni čas poteka letos v posebnih razmerah, ki jih narekuje pandemija koronavirusa, enako zdaj velja tudi za prihajajoči velikonočni čas, saj je italijanska vlada izredne ukrepe podaljšala do velikonočnega ponedeljka, 13. aprila. Na podlagi pojasnil, ki jih je italijansko notranje ministrstvo posredovalo Italijanski škofovski konferenci, cerkve ostajajo odprte, vanje posamezni verniki lahko zahajajo, a samo, če se cerkve nahajajo na poti, ki jo morajo osebe opraviti zaradi dokazanih delovnih obveznosti ali nujnih potreb po nakupih, skratka če gre za primere, ki so navedeni v besedilu samoizjave. Maše in verski obredi se lahko opravljajo, a brez navzočnosti ljudstva, medtem ko je prisotnost pri obredih velikega tedna omejena na mašnike, diakona, lektorja, organista, pevca in osebje, zadolženo za predvajanje obreda. Tudi škofijski križev pot v organizaciji Katoliške akcije bo potekal v novi obliki, prilagojeni danim razmeram in mu bo mogoče slediti na veliki petek, 10. aprila, ob 20. uri po Radiu Nuova Trieste in televizijski postaji Telequattro, ki bosta predvajala tudi ostale obrede velikega tedna in velike noči.

Tržaški škof, nadškof Giampaolo Crepaldi, je za letos odredil, da na cvetno nedeljo ne bo blagoslova oljk. To seveda velja tudi za cerkve, kjer se zbirajo slovenski verniki in kjer torej ne bo - ali ne bi smelo biti - tovrstnega blagoslova. Nekateri pa so se odločili za alternativno obliko blagoslova: to je recimo primer repentabrskega nadžupnika in škofovega vikarja za tržaške Slovence Antona Bedenčiča, ki si je zamislil izvirno metodo, s pomočjo katere namerava povezati svojo župnijsko skupnost. Tako bo tako maši na cvetno nedeljo kot drugim obredom velikega tedna in velikonočnemu slavju na Repentabru mogoče slediti po Facebooku, Bedenčič pa bo poskrbel tudi za »potujoči« blagoslov oljk in drugega zelenja: sedel bo v avtomobil in obredel vasi svoje župnije (začel bo na Poklonu, nato bo šel na Col, v Repen in na Fernetiče) ter z avta blagoslovil oljke in zelenje, ki jih bodo ljudje dali na balkon, pri čemer bo svojo prisotnost najavil s trobljenjem. Vsekakor, poudarja Bedenčič, lahko oljke oz. zelenje verniki blagoslovijo tudi sami na domu. Obenem bo bo Radiu Trst A mogoče slediti tradicionalnemu prenosu nedeljskih oz. prazničnih maš iz župnijske cerkve v Rojanu.

Letos pa v mestnih oz. predmestnih župnijah v Barkovljah in Rojanu ter pri Sv. Ivanu in Novem sv. Antonu ne bo oljčnih vejic, ki jih tradicionalno ponuja Slovenska Vincencijeva konferenca. Njene članice po navadi vsako leto pripravijo in okrasijo s podobicami in trakovi več tisoč oljčnih vejic, ki jih potem ponujajo vernikom, ki se na cvetno nedeljo odpravljajo k maši. Vsako leto zberejo s prostovoljnimi prispevki (vejice niso naprodaj) določeno vsoto denarja, ki jo namenijo nekaterim pomoči potrebnim družinam oz. posameznikom na območju župnij, v katerih delujejo. Tako so denimo leta 2018 za približno 4000 pripravljenih in okrašenih vejic zbrali okoli 5000 evrov, s katerimi so gmotno pomagali približno desetim osebam.

Letos kot že rečeno tega ne bo, vendar, opozarjajo pri Slovenski Vincencijevi konferenci, se osebam v stiski lahko pomaga tudi brez vejic: v ta namen pozivajo ljudi, naj prizadevanje za pomoč potrebnim izkažejo z nakazilom na bančni račun Vincencijeve konference pri Zadružni kraški banki IBAN IT81 K089 2802 2010 1000 0012 725 (tekoči račun 12725) z morebitnim pripisom župnijske konference.