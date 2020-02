Life kot začetek skupne glasbene poti (video)

Zgodijo se srečanja, za katera imaš občutek, da so začetek nove, vznemirljive dogodivščine. Taka občutja prevevajo Tomasa Baldassija in Martino Žerjal, tržaška Slovenca, ki na glavnih spletnih platformah ravnokar osvajata glasbeno sceno s pesmijo Life (Življenje). Na video portalu YouTube sta v nekaj dneh zabeležila približno 11.000 ogledov.

Tomaso Baldassi se je na tem področju uveljavil že v 80. letih prejšnjega stoletja, ko je kot pevec sodeloval z znanimi imeni italijanske glasbe - kot so Shel Shapiro, Stefano Previsti in Alberto Radius. Po daljši odsotnosti se v glasbeni svet vrača v vlogi producenta in avtorja pesmi Life: »Nastala je kot poklon mojima dvema otrokoma. Napisal sem jo v slovenščini pod naslovom Svet. Njen refren se je namreč glasil: 'Svet je bratstvo in ljubezen.' Zveni morda banalno. Bratstvo pa je tista sestavina, ki bi želel, da bi ju spremljala v življenju.«