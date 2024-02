Liliana Resinovich naj bi izginila takoj po odhodu od doma

63-letna Liliana Resinovich naj bi izginila kmalu potem, ko je 14. decembra leta 2021 pri Sv. Ivanu odvrgla odpadke v zabojnik v neposredni bližini doma. To je teza, ki je prišla na dan v oddaji Chi l’ha visto? v sredo zvečer, ko so spet spregovorili Lilianin brat Sergio Resinovich, njegov odvetnik Nicodemo Gentile in soseda Gabriella. Trije gostje so trdili, da je iz video posnetkov vidno, da je le nekaj minut za Liliano po isti poti po Ulici san Cilino šla Gabriella, ki pa sosede ni videla, kar je nenavadno.

V oddaji so v fokus postavili časovno neujemanje ugotovitev preiskovalcev in odvetniške ekipe. Po prepričanju gostov oddaje ženska, ki so jo ob 8.50 ujele video kamere enega od avtobusov, naj ne bi bila Liliana. Odvetnik je v oddaji dejal, da so sodnika za predhodne preiskave prosili, naj še enkrat preverijo čas, ki naj bi ga pokojnica potrebovala od zabojnikov do avtobusa.

V dvom so postavili tudi različne verzije soproga Sebastiana Visintina. V oddaji so predvajali zvočni posnetek pogovora med Visintinom in glavnim tožilcem Antoniom De Nicolom, ki je bil posnet leto dni po najdbi trupla. V njem je Visintin tožilcu dejal, da izginotja soproge po vsej verjetnosti ne bi prijavil tistega 14. decembra, če ne bi pri tem vztrajala Gabriella. Tega ne bi storil, čeprav Liliana nikoli ni zamujala in pri sebi tokrat ni imela telefonov.