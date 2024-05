Sto dni po zaprtju bodo množično demonstrirali

Sto dni po zaprtju dveh od štirih tržaških družinskih posvetovalnic se osebje pripravlja na celodnevno stavko, ki jo organizirata sindikata CGIL in FIALS. Demonstrirali bodo na šentjakobskem trgu jutri med 10. in 12. uro, stavkali pa ves dan, da bi opozorili javnost, kako se zdravstveno podjetje Asugi umika pogovoru in ne priznava, da je stanje v posvetovalnicah zelo kritično. S sindikati se je osebje pogovorilo že na treh zborovanjih, katerih se je udeležilo vseh 20 babic, zaposlenih v svetovalnicah, in drugo osebje.

»Po udeležbi na zborovanju jim je vodstvo celo zagrozilo, da ne smejo stavkati, čeprav imajo pravico, da se odločijo za celodneven protest, ki jih bo med drugim drago stal, saj je njihov delovnik vreden 90 evrov,» je na srečanju z novinarji ob napovedi sredine stavke povedala Francesca Fratianni za CGIL in poudarila, da so k stavki pristopile vse zaposlene v družinskih posvetovalnicah, »ker je očitno stanje nesprejemljivo. Trdijo namreč, da jim delovno okolje in nova ureditev ne dovoljujeta, da bi oskrbovankam ponudile kakovostno in učinkovito oskrbo. Še nikoli se ni zgodilo, da bi en zdravstveni oddelek v celoti podprl stavko.«

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.