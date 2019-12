Lipicanca sinoči presenetila Tržačane

Dvovprega lipicancev iz Kobilarne Lipica in Božiček iz Radovljice sta sinoči na praznično okrašenem Velikem trgu pozdravila naključne sprehajalce. Gostom iz Slovenije je v neposredni bližini deželne palače s slovenskim pozdravom dober večer dobrodošlico izrekel tržaški župan Roberto Dipiazza, ki se je nato povzpel na kočijo in se v družbi Božička zapeljal do fontane pred Mestno hišo.

Postanek kočije so izkoristili mnogi odrasli in še več otrok, ki so želeli s fotografijo ovekovečiti trenutek z gorenjskim Božičkom.

Ta je včerajšnjo tržaško potovanje začel v glavni poštni palači, kjer so posneli nekaj kadrov za božično oddajo javne televizije RAI. Prihod belih lipicancev v Trst je namreč povezan prav s televizijskim snemanjem.