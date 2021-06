Lokalna policija aktivna na različnih frontah

Tržaška lokalna policija je lani registrirala skoraj 17.500 kršitev cestnoprometnih predpisov, v sklopu omejevanja širjenja novega koronavirusa pa so mestni redarji preverili identiteto skoraj 18 tisoč ljudi in 5700 komercialnih dejavnosti. V sklopu slednjega poglavja so izdali 672 plačilnih nalogov. To izhaja iz letnega poročila mestnega redarstva, ki je statistične podatke v družbi župana Roberta Dipiazze in odgovornega za lokalno policijo Paola Polidorija predstavilo na današnjem srečanju v kasarni v Ul. Revoltella, na katerem so obeležili tudi 159. letnico delovanja in odkrili tablo v čast trem padlim mestnim redarjem med opravljanjem svojega poklica.

Poročilo o delovanju lokalne policije je predstavil njen prvi mož Walter Milocchi. Ta je uvodoma spomnil, da so bili mestni redarji dejavni na različnih frontah. Kot rečeno, so v sklopu akcij za zajezitev širjenja covida-19 opravili 23.557 kontrol, izrekli pa so 672 represivnih ukrepov. Intervenirali so tudi v 1548 prometnih nesrečah; 938 prometnih nesreč se je končalo samo z materialno škodo, v 606 primerih so imeli opravka s poškodovani, štirje ljudje pa so lani umrli.