Pust se je kot običajno končal s pogrebnimi sprevodi in drugimi tradicionalnimi prireditvami, na katerih so se ob prijetnem vremenu zbrale precejšnje množice ljudi. V Boljuncu je z baloni poletel v nebo Lovre, ki nosi s seboj sporočilo za morebitne najditelje. V preteklosti so ga že večkrat našli okrog po Italiji ali tujini in domačini so spletli prijateljske vezi s tamkajšnjimi skupnostmi. Letos po vsej verjetnosti na bo poletel ravno daleč, kajti v teh dneh primanjkuje omembe vrednih vetrov.