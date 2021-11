Ludi musici ali glasbene igre

Šport in kultura sta navidezno oddaljena svetova, tako v medijski prepoznavnosti kot tudi zaradi ciljnega občinstva. Društvo Piccolo Opera Festival in Glasbena matica ju bosta skušala približati z novim projektom, ki navdih išče v raznolikosti starorimskih iger in nosi naslov Ludi musici. Državno prvenstvo v dami in dve operni enodejanki v režiji Jasmin Kovic in pod vodstvom Igorja Zobina bodo odprli niz dogodkov jutri ob 20. uri v dvorani hotela Savoia Excelsior na tržaškem nabrežju.

»Ludus pomeni v latinščini športna igra, a v kombinaciji z drugimi dejavnostmi postane posebna oblika rekreacije, ki ima osrednjo vlogo v starorimski družbi. Naši Ludi musici bodo glasbene igre, priložnost za povezovanje različnih področij, kjer bo tudi gastronomija odigrala pomembno vlogo,« je povedal umetniški vodja projekta Gabriele Ribis, ki je za začetek izbral enodejanki Telefon Gian Carla Menottija in Susannina skrivnost Ermanna Wolf Ferrarija.

Prodaja vstopnic (vse informacije na spletni strani www.ludimusici.it) poteka na naslovu info@piccolofestival.org (Karin Rothauer 366 4218001).