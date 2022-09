Luka Koper in Trst skupaj do energije iz obnovljivih virov

Luka Koper in tržaško pristanišče bosta vzpostavila sodelovanje na področju preučevanja dobave električne energije iz obnovljivih virov z visokim izkoristkom za potrebe pristanišč. To sta na včerajšnjem srečanju v sklopu 11. izvedbe znanstvenega festivala Trieste Next napovedala predsednik pristaniške uprave v Trstu Zeno D’Agostino in Boštjan Pavlič, energetski menedžer Luke Koper, ki je zaposlen v Službi za varovanje zdravja zaposlenih in ekologijo. Dejala sta, da bosta obe upravi zagnali skupen projekt, ki se bo osredotočal na energetsko neodvisnost v prihodnosti. V sklopu projekta želijo čisto energijo za delovanje pristanišč, ki so splošno gledano veliki porabniki v industriji energij, zagotavljati s solarnimi paneli in vetrnicami na morju.

Letošnja izvedba festivala Trieste Next, ki ga poleg Univerze v Trstu organizirajo tudi znanstvene ustanove in Občina Trst, se ne bo osredotočila samo na eno vejo znanosti, ampak na več znanstvenih disciplin, ki se ukvarjajo z zdravjem, trajnostno energijo, etiko in umetno inteligenco. Vsebine je ob svečanem odprtju dogodka na četrtem pomolu predstavil rektor Univerze v Trstu Roberto Di Lenarda, ki je napovedal tudi pester program.