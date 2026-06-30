Nad knjigami in zapiski se trudijo še zadnji maturanti

V vročih poletnih dneh, ko marsikateri mladostnik po končanem pouku zaseda ležalnike na plaži, se še zadnji maturanti trudijo nad knjigami in zapiski, da bi na ustnem delu zrelostnega izpita iztržili čim več točk. Pisne naloge so marsikomu prinesle nezaželeno nizko oceno, zlasti v matematiki, ki je bila, kot kaže, trd oreh za maturante znanstvenih licejev po Italiji in tudi tistih na tržaškem liceju Prešeren. A tudi na drugih šolah je ponekod zavladalo razočaranje med branjem izobešenih ocen in nad presojanjem zunanjih komisij, češ, da so bile z dijakinjami in dijaki prestroge.

Matura je letos s sabo prinesla nekaj novosti, ki jih je italijansko ministrstvo za šolstvo napovedalo že jeseni. Dijakinje in dijaki se na primer ne bi mogli izogniti ustnemu delu izpita, tudi če so že nabrali dovolj točk za končno pozitivno oceno. Kdor je v zadnjem spričevalu imel le zadostno oceno v vedenju, je moral polagati izpit iz državljanske vzgoje. Komisija je po več letih ponovno preverjala znanje iz štirih predmetov, ustni izpit pa je bil usmerjen tudi v spoznavanje kandidatov, njihove stopnje samostojnosti, odgovornosti, skratka zrelosti.

Tudi veliki uspehi

V preteklih dneh se je matura zaključila za dijakinje in dijake klasičnega in znanstvenega liceja Franceta Prešerna, za humanistični oddelek liceja Antona Martina Slomška in za oba zavoda, Jožefa Stefana in Žige Zoisa. Na končne ocene ali na ustni nastop čakajo še dijaki uporabnih znanosti in jezikovne smeri na Prešernu ter družboslovne na Slomšku. Na skupni končni obračun mature 2026 bo treba zato še malo počakati, a nekaj informacij je vendar že znanih.

Padle so prve stotice. Na klasičnem liceju je najvišjo oceno s pohvalo prejela Johana Tul. Pohvalo sta si zaslužila tudi Ivan Rebec na smeri mehanika in mehatronika ter Pamela Zammattio na smeri kemija, materiali in biotehnologije zavoda Stefan. Na Zoisu ni nihče dosegel najvišje ocene, a za las, saj je na objavljenem seznamu na oglasni deski opaziti, da je marsikdo dosegel oceno nad 90 stotink, najvišje 97/100. Za las pod zadnjo desetino pa so bile najvišje ocene na znanstveni smeri liceja Prešeren, kjer je najboljši odšel z 89/100, najnižja ocena pa je bila 62/100. Kaže, da so bile ocene že omenjene pisne naloge iz matematike v skupnem seštevku odločilne.

Tudi med petošolci humanistične smeri liceja Slomšek se ni nihče prebil do vrha in so se morali, tako kot na »realni«, zadovoljili z ocenami do 89/100. Slednjo je komisija podelila dvema dijakinjama.