Madžarska uradno lastnica območja nekdanje Aquile

Italijansko višje upravno sodišče je novembra umaknilo ovirajočo tožbo, ki je več let ždela na deželnem upravnem sodišču (DUS), in tako se je lahko v teh dneh tudi uradno zaključil kupoprodajni postopek 32 hektarjev velikega območja pri Žavljah, kar dejansko potrjuje madžarsko zajetno naložbo v razvoj in popolno prenovo območja nekdanje naftne rafinerije Aquila. S stomilijonsko naložbo nameravajo Madžari tu najprej sanirati območje in na njem urediti večnamenski terminal, ki bo omogočal njihovim podjetjem, da blago odpošljejo po morju v svet v borih 24 urah.

Zemljišče je naposled postalo madžarska last sredi junija letos, ko so podpisali kupoprodajno pogodbo v vrednosti 25 milijonov evrov. Od takrat pa se na zemljišču nič ni premaknilo in se sanacijo še ni začela: najprej je bilo potrebno rešiti stare spore, pravzaprav dve stari pravni tožbi zoper družbi Teseco in Seastok, ki sta kot trn v peti ovirali pogajanja med madžarsko vlado in italijanskim okoljskim ministrstvom.

Z uradnim zaključkom kupoprodajnega postopka je tako padla še zadnja ovira in madžarsko podjetje Adria Port lahko polnopravno izvede svoj načrt. V prihodnjih mesecih bo prevzelo koncesijo in podpisalo programski načrt z okoljskim ministrstvom glede prenove onesnaženega območja in gradnje novega pomola.