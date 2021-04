»Madžarski terminal ne bo negativno vplival na cestni promet«

Gradnja madžarskega terminala na zemljišču nekdanje naftne rafinirije Aquila pri Žavljah in industrializacija območja pri Orehu sta bili glavni temi včerajšnjega srečanja na daljavo miljskih občinskih svetnikov s predsednikom pristaniške uprave Zenom D’Agostinom. Izvoljeni predstavniki so želeli iz prve roke slišati, kakšno razvojno strategijo si lahko obeta njihova občina.

Predsednik pristaniške uprave je občinskim svetnikom zagotovil, da bodo v proces odločanja vključeni tudi politični predstavniki lokalne skupnosti. Kot je dejal, je njegova vizija razvoja večplastna, saj meni, da morata pristaniški in industrijski razvoj hoditi z roko v roki. »Ko sem prišel v Trst, sem se najprej lotil priprave državnega prostorskega načrta za celovito ureditev pristanišča in njegove okolice. Upoštevani so bili vidiki prostorskega razvoja, funkcionalni, okoljevarstveni in ekonomski vidiki. Planiranje, pogoj za vsako razvojno strategijo, brez prostorskega načrta ni mogoče,« je uvodoma dejal D’Agostino, ki je v nadaljevanju odgovarjal na vprašanja mestnih svetnikov v vlogi predsednika pristaniške uprave in predsednika konzorcija za ekonomski razvoj Coselag.