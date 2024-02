Maličeva glasba in Rebulova literatura zaživeli na odru

Letos obeležujemo obletnici rojstva dveh velikanov slovenske pesmi in besede, ki sta si zato zaslužila, da Društvo Finžgarjev dom in Cerkveni pevski zbor sv. Jernej kulturni praznik posvetita prav njima. V Miljah je zato v sodelovanju z Društvom Slovencev miljske občine Kiljan Ferluga v petek prvič zaživel večer Poklon Alojzu Rebuli in Stanetu Maliču.

Prvi so v Miljah stopili na oder domačini, in sicer zbor osnovne šole Albina Bubniča pod vodstvom Alexe Gherbassi in s harmonikarsko spremljavo Aljoše Saksida ter klavirsko Julije Rebez.

Za povezovanje večera (besedilo je napisala Mojca Petaros, režirala ga je Julija Berdon) so poskrbeli dijaki openske nižje srednje šole Srečka Kosovela. Med drugim so poskrbeli za intervjuje (v sodelovanju z gledališko skupino Finžgarjevega doma) različnih sogovornikov. Videoposnetke je montiral Jernej Močnik.

Sodelovali so še osnovnošolska gledališka skupina Tamara Petaros z režijo Anke Peterlin in asistentko Petro Štrajn, nižje-višješolska skupina Tamara Petaros in člani Radijskega odra z režijo Maje Lapornik.

Glasba, ki so jo izvajali na prireditvi, pa je bila skoraj v celoti Maličeva. Zapel je so MeCPZ Sv. Jernej pod vodstvom Janka Bana, zaigrali pa violinist Glasbene matice Aleš Ricciato iz razreda Jagode Kjuder in glasbena skupina Reflex, ki jo vodi Rok Dolenc.

Celoten večer je režirala Manica Maver, zamisel in koordinacija je delo Brede Susič. Za tehniko sta skrbela Rok Dolenc in Erik Geletti, za scenografijo Daniela Sonnino in Magda Križmančič, za grafično podobo pa Boštjan Petaros.

V petek na Opčinah

Poklon Alojzu Rebuli in Stanetu Maliču bo ponovno zaživel v petek ob 20. uri v Finžgarjevem domu na Opčinah. Na tradicionalnem večeru Slovenske pesmi in besede, ki v društvu poteka vsako leto ob kulturnem prazniku, bodo nastopili še pianistka Artemis Plesničar in domača zbora Vesela pomlad ter Tabor-Stane Malič.