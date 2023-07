Malvazije se vračajo v Milje

Sobotni večer se v Miljah za ljubitelje dobre kapljice obeta nadvse mamljiv. V tamkajšnje naselje Porto San Rocco se namreč med 18.30 in 22.30 vrača vinski in kulinarični festival Malvazije v pristanu, četrti po vrsti, ki je lani izjemoma potekal v naselju Portopiccolo v Sesljanskem zalivu. Dogodek prireja Las Kras v sodelovanju z Društvom vinogradnikov s Krasa, Občino Milje, PromoTurismo FVG, banko ZKB, tržaškima Onav in Ais ter številnimi drugimi partnerji.

Sobotna vinska ekstaza

Kaj se bo dogajalo, smo izvedeli sinoči na Marconijevem trgu v Miljah. Preko trideset vinarjev bo obiskovalcem ponudilo svoje malvazije s Krasa, iz Brega, Istre in Brd ter jim pripovedovalo o značilnostih in posebnostih svoje proizvodnje. Obiskovalci bodo pri posameznih vinarjih lahko tudi nabavili steklenico, ki jih bo najbolj prepričala, po nižji ceni, seveda, je v imenu organizatorja pojasnil Robi Jakomin. Malvazija je suho, nearomatično belo vino, ki se prilega k marsikateri jedi, je hkrati elegantno vino, ki v ustih pusti čisto prijeten okus po mandljih.

Združenje Proloco je poskrbelo za nekaj spremljevalnih dogodkov, kakršna sta obiska kmetij Lenardon in Vigna sul Mar - Urizio na petek, v soboto pa obisk miljskega gradu. Rezervacije zbirajo na www.prolocomuggia.eu.

Kaj bomo okusili?

Svojo zlatorumeno kapljico bodo ponujali vinarji iz Brega in z miljskega konca, in sicer Cacovich (Lonjer), Kocjančič (Dolga Krona), Lenardon (Pišolon), Ota Rok (Boljunec), Sancin (Mont), Taccardi (Milje), Vigna sul mar (Lazaret), Zahar (Boršt). S tržaškega Krasa se bodo s svojimi malvazijami k morju spustili proizvajalci Andrej Milič Zagrski (Zagradec), Bajta (Salež), Budin (Salež), Damijan Milič (Repen), Fruške (Medjevas), Grgič (Padriče), Ostrouska (Zagradec), Skerlj (Salež), Skerk (Praprot), Ruj (Doberdob) in Zidarich (Praprot). Iz sosednje Slovenije bosta prisotna Čotar (Gorjansko) in Tauzher Emil Tavčar (Kreplje), iz Brd Draga Miklus (Scedina), Primosic (Oslavje) in Villa Vasi (Štmaver), iz slovenske Istre pa Bordon (Dekani), Korenika&Moškon (Korte), Montemoro (Triban) in Montis & Eko Laura (Montinjan). Iz Vipavske doline bo mogoče okusiti vina Ferjančič Wines (Planina), Guerila (Planina), Jnk (Šempas), Koglot (Vrtojba), Santei (Dolanci) in Uou (Solkan - Slow Wine).

Ob vinu tudi odličen kruh

Poleg malvazij bo obiskovalcem na voljo vrhunska kulinarična ponudba, za katero bodo poskrbeli nekateri med najboljšimi krajevnimi peki oziroma kuharji z različnimi kakovostnimi prigrizki (zanje bo treba doplačati od 2 do 6 evrov). S svojimi dobrotami bodo prisotni SpaccioPani in Mimì e Cocotte (Trst), Mamm Ciclofocacceria (Videm), Ruj (Dol pri Vogljah) in Pizzeria al Cavallino (Opčine), ki uporabljajo ekološko in lokalno moko ter pečejo z drožmi.

Tudi Milje Mesto vina

V soboto bo tudi Občina Milje prejela priznanje, zastavo Mesta vina, v dokaz, da se lahko ponaša z izjemnimi vinskimi proizvajalci. Kdor bi se rad naslajal s kozarčkom v rokah, bo moral odšteti 25 evrov za vstopnico, ki mu bo omogočila okusiti vse ponujene malvazije (kakih 70). Vstopnice so na voljo na www.trieste.green. Dogodek bo potekal tudi ob slabem vremenu, in sicer pod oboki naselja Porto San Rocco. Poskrbljeno bo tudi za avtobusni prevoz iz središča Milj; vse potrebne informacije so na voljo na omenjeni spletni strani.