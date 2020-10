Manjša nesreča v jutranjem prometu

Ob 9.15 so tržaški lokalni policisti bili obveščeni, da se je na križišču med Ul. Valdirivo in Ul. Roma zgodila manjša prometna nesreča. Trčila sta opel meriva in volkswagen golf. Do trka je prišlo, ker je 49-letna voznica golfa, ki je vozila po Ul. Romam kljub rdeči luči zapeljala v križišče; v istem trenutku je po Ul. Valdirivo v merivi v križišče zapeljala 44-letna voznica. V trku ni bilo poškodovanih, tako da je škodo utrpela le »pločevina«.

Zaradi nesreče se je v Terezijanski čertri zgostil promet, kar je povzročilo nekaj preglavic, hujše gneče pa ni bilo. Na kraju so bili lokalni policisti.