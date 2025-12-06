Vsako mesto, ki ga obiščejo, spremenijo v džunglo

Tržaško Staro pristanišče je že desetletja v razsulu in že leta v njem potekajo prenovitvena dela. Nekdanji pristaniški kompleks polni časopisne strani z žalostnimi novicami, povezanimi z migranti, a v njem sobiva več stvarnosti. Kolesarska steza nas namreč vodi od veličastnega vhoda ob tržaški železniški postaji proti Barkovljam, mimo prenovljenega Kongresnega centra Generali. Ta redno gosti različne dogodke in tokrat, ob Miklavževem vikendu, so na vrsti rastline najrazličnejših sort. Pop-up trgovina Piantala se je namreč po več etapah okrog po Italiji oglasila tudi v Trstu. »Naš cilj je vsako mesto, ki ga obiščemo, spremeniti v džunglo,« je za Primorski dnevnik povedala Barbara Basile, ena od koordinatork pop-upa.

»Velik uspeh požanje predvsem kombinacija med rastlinskim svetom in glasbo,« je izpostavila Basile. Ob vhodu v izjemno prostoren kongresni center nas namreč takoj pričaka ritem, ki ponavadi spremlja aperitive. Organizatorke in organizatorji pa so očitno imeli podobne asociacije in nekje na sredino postavili kotiček za okrepčilo. »Trudimo se, da bi čim več ljudi približali svetu rastlinstva, tudi tiste, ki mogoče še niso pravi navdušenci. Zato imamo na vsakem od naših dogodkov tudi več poznavalcev, ki lahko strankam svetujejo najprimernejšo rastlino glede na njihove želje.«

Dogodek z igrivim naslovom Piantala (»posadi jo«, ampak tudi »nehaj«) ponuja svojim obiskovalkam in obiskovalcem res veliko izbiro najrazličnejših rastlin, ki so porazdeljene glede na glavne značilnosti: take, ki imajo rade sonce, tiste, ki uspevajo pretežno v senci, posebne rastline ter še veliko drugih. Večina rastlin je na police tržaškega kongresnega centra prišla iz Nizozemske, saj je ta, kot je poudarila Basile, vodilna država pri gojenju najrazličnejših sort.

Za navdušence in radovedneže bo obisk pop-up trgovine možen še jutri (v nedeljo) od 10. do 19. ure. Za obisk se je treba prijaviti na tej povezavi.