Marco Cavallo išče dom

Marco Cavallo, sinji konj, simbol rušenja zidov psihiatrične bolnišnice in osvobajanja duševnih pacientov, nima miru. Potem ko ga je miljski župan Paolo Polidori »izgnal« iz občinskega skladišča na nabrežju Milj, kamor ga je sprejel pred dobrimi desetimi leti še levosredinski župan Nerio Nesladek, si različne levosredinske sile prizadevajo, da bi ga sprejeli v tržaški občini. To je s svetniško pobudo na torkovem zasedanju miljskega občinskega svetu zahteval Francesco Bussani (Demokratska stranka), ki je sicer prvi opozoril na izgon že s svetniškim vprašanjem. Pridružili so se mu tudi opozicijski svetniki Maurizio Fogar (Lista Milje), Cristina Surian (Lista Bussani) in Sergio Filippi (Odbor proti valjarni). Desna sredina, ki ima v rokah občino, pa jo je seveda zavrnila. Prizadevanja je podprla tržaška pokrajinska sekretarka DS Caterina Conti. Svetniško pobudo na to temo sta vložila tudi tržaška občinska svetnika gibanja Zdaj Trst (Adesso Trieste) Riccardo Laterza in Giulia Massolino. O slednji bi morali včeraj razpravljati na sestanku vodij svetniških skupin, vendar ji niso priznali nujnosti in bo zato romala v občinsko komisijo.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.