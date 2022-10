Marco Cavallo nima več strehe nad glavo

Sinji konj Marco Cavallo, simbol rušenja zidov psihiatrične bolnišnice in boja za pravice duševnih pacientov je izgubil streho nad glavo. Miljski župan Paolo Polidori ga namreč noče več v občinskem skladišču na nabrežju Milj, kjer mu je zatočišče ponudil še levosredinski župan Nerio Nesladek, češ da ta ni nikoli dobil dovoljenja za domovanje v občinski nepremičnini. Trenutno je sicer Marco Cavallo na poti, kot se mu od samega začetka stalno dogaja, saj v svet ponaša sporočilo svobode, enakopravnosti in upanja po boljši prihodnosti. Ko se bo vrnil domov, pa ne bo smel več tja, kjer si je lahko dobrih deset let privoščil počitek med eno in drugo bitko za spoštovanje drugačnih.

Legendarnega štirimetrskega kipa iz lesa in papir mašeja sicer ni treba posebej predstavljati. Luč je zagledal leta 1973 v tržaški psihiatrični bolnišnici, ki jo je tedaj vodil psihiater Franco Basaglia. Izdelal ga je njegov bratranec, umetnik Vittorio Basaglia. Pri snovanju pa so mu pomagali sami pacienti, ki so v njegov trebuh simbolno položili svoje sanje, željo, da ne bi več usihali v psihiatrični bolnišnici. Njenih zidov pa ni uničil le simbolno, saj je ta res trčil vanje in jih premagal, ko ga je pisana množica z vso silo praznično odnesla v mesto. Meja med »norimi« in preostalim delom družbe je bila spodkopana, sinji kip pa je postal prispodoba Basaglieve reforme, zakona št. 180/78, ki je povrnil svobodo duševnim pacientom in postavil konec zatiranju in nasilju psihiatričnih bolnišnic. Ime so mu nadeli po konju, ki je v tržaški umobolnici nosil težja bremena in so ga pacienti rešili pred klavnico, ker so se nanj iskreno navezali. Marco Cavallo se je v teku let odpravil v številne države, svaril pred izključevanjem tistih, ki trpijo za psihičnimi boleznimi.