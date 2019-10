Mario Magajna - pričevalec pol stoletja slovenske zgodovine

Na dolinskem pokopališču stoji pokončen kamen iz črnega granita, na katerem vsak prepozna obris profila legendarnega fotografa Primorskega dnevnika Maria Magajne. »Pričevalca pol stoletja slovenske zgodovine, ki je z nepodkupljivim objektivom beležil ljudske šege in običaje, spremljal našega človeka od ranega jutra do veselih ponočevanj, ob prazničnih in žalostnih dneh; ki je beležil našo rast in zaton, da ostaneta vklesana v zgodovino,« kot ga je v svojem govoru ob odkritju nagrobnega kamna definiral sovaščan, kriški pesnik Miroslav Košuta.

V imenu kulturnega društva Bubnič Magajna, ki je zanj poskrbelo, je številne zbrane sprejel predsednik Sandor Tence, ki se je spomnil za Maria prehojene poti - od postavitve velike razstave v palači Gopcevich, mimo prenosa posmrtnih ostankov od Sv. Ane v Dolino, vse do slovesnega odkritja nagrobnega kamna. Bil je človek sveta, je povedal Tence - rojen je bil v Križu, živel pa je v mestu, njegov dom je bil Primorski dnevnik, na Dolino pa je bil posebno navezan in večkrat je izrazil željo, da bi počival med Dolinčani. »Kot društvo si torej štejemo v veliko čast, da smo uresničili njegovo željo.«

Spomenik je s pomočjo Andreja Pisanija zasnoval Klavdij Palčič, misel, ki je vklesana vanj, pa je Miroslava Košute.