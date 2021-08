Marmorirana smrdljivka povzroča neprespane noči

Upad pridelka je očiten, je potrdil Rado Kocjančič, dolinski oljkar in vinogradnik: »Večjo škodo smo zaradi nje prvič zabeležili predlani, potem pa je iz leta v leto eksponenčno rasla. Težko bi sicer navajal točne številke ali odstotke uničenega pridelka. Poleg smrdljivke se namreč spopadamo še z oljčnim moljem in oljčno muho, svoje naredijo tudi slabo cvetenje, toča in neugodno vreme.« Vinar in predsednik Društva vinogradnikov Krasa Matej Skerlj je povedal, da je letos prvič opazil nekaj več škode zaradi marmorirane smrdljivke. Trenutno pa je po njegovi oceni položaj še obvladljiv. V najslabšem primeru je uničenih nekaj jagod, grozd pa uspejo rešiti. Tržaški vinogradniki si letos lahko glede smrdljivke res nekoliko oddahnejo, je potrdil naravoslovec in kustos tržaškega naravoslovnega muzeja Nicola Bressi. V isti sapi pa je dodal, da je v glavnem stvar naključja, kam bo smrdljivka najrajši odšla. Gnusi se ji tako rekoč praktično nič, izbirčna res ni. Slika se spreminja iz leta v leto in je drugačna na različnih zemljepisnih območjih.

