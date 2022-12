Marsikoga presenetila ogromna trikolora na zvoniku na Tabru

Posnetek ogromne italijanske zastave, ki visi z zvonika cerkvice na Tabru, se je začel širiti po družbenih omrežjih ... in marsikoga (ne)prijetno presenetil. Spominjal je namreč na kak film iz druge dobe, po krajši »raziskavi« pa je bilo jasno, da je bila fotografija posneta v nedeljo: z večmetrsko zastavo so tržaški gasilci proslavili svojo zavetnico sv. Barbaro. Obešanje tako velike trikolore na pročelje svetišča, ki ima za tržaške Slovence posebno vlogo, bi lahko izpadlo kot provokacija, a naj to ne bi bilo. Šlo je za tradicionalni obred, je potrdila tudi županja Tanja Kosmina, ki jo je ob izstopu iz cerkve presenetila zastava.