Maurizio Fermeglia si je prizadeval za vrnitev Narodnega doma

»Vse nas, ki smo ga poznali in z njim prijateljevali, je njegova nenadna smrt globoko presunila in užalostila. Bil je človek globoke in široke, ne le znanstvene kulture, človek velike občutljivosti do šibkejših in velik prijatelj naše narodne skupnosti.« S temu besedami, se je Livio Semolič spominjal Maurizia Fermeglie.

Sodelovati sta začela potem, ko je bil imenovan za tržaškega rektorja leta 2013, in sicer iz institucionalnih razlogov, ko se je rodila ideja o čezmejni mednarodni univerzi, pri čemer bi sodelovale tržaška, videmska in novogoriška univerza.

Semolič je bil takrat podpredsednik Narodne in študijske knjižnice. S Fermeglio so podpisali dogovor o sodelovanju, zlasti glede Narodnega doma v Ulici Filzi – in to preden bi ministra Alfano in Erjavec podpisala dokument o vrnitvi Narodnega doma slovenski skupnosti. »Razmišljali smo, kako bi to udejanjili in iskali smo primerne lokacije za univerzo – od Starega pristanišča do Ulice dell’Università.« Narodni dom je bil vedno v središču njegove pozornosti tudi na srečanjih z deželnim odbornikom za kulturo in manjšine Giannijem Torrentijem; celo na Farnesini je bil pripravljen zagovarjati idejo vrnitve.

