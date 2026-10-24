Med dijaki veliko zanimanja za študij na tržaški univerzi

»Vstopate v skupnost.« S temi besedami je pristojna na Univerzi v Trstu za študijsko usmerjanje Elisabetta Madriz včeraj izrazila dobrodošlico dijakom višjih šol. Včeraj so se namreč na tržaški univerzi sklenili dnevi odprtih vrat, katerih so se udeležili dijaki iz Trsta, a tudi iz drugih koncev Furlanije - Julijske krajine, severne Italije in tujine.

Avti za dirkanje in jadrnice

Študijske smeri, ki jih nudi tržaška zdravstvena fakulteta, so od nekdaj eden od adutov tržaške univerze, je spomnila Madriz. Izpostavila pa je tudi druge »unikate« v tržaški študijski ponudbi, predvsem najbolj praktične plati študija strojništva. Na fakulteti za strojništvo razvijajo študentje z raziskovalci in profesorji tudi avtomobile za dirkanje in jadrnice, je spomnila.

Katere pa so spremembe v študijski ponudbi? »V zadnjih letih smo spremljali svetovne spremembe. Poleg uvedbe novih študijskih smeri, denimo o umetni inteligenci, zelenem prehodu in okolju, so skoraj vse študijske smeri posodobile svoje študijske načrte in jih priredile potrebi po kritični analizi sedanjosti, glede na vse, kar vidimo na družbenih omrežjih ali televizijskih ekranih in beremo v časopisih,« je poudarila pristojna za študijsko usmerjanje.

Za tržaško univerzo vlada vsekakor veliko zanimanje. Dijaki višjih šol so se v treh dneh 17.653-krat prijavili na posamezna predavanja, kar je nov rekord. »To ne pomeni, da smo gostili 17.600 dijakov,« je poudarila Madriz, saj se je vsak dijak prijavil na več predstavitvenih predavanj. Za predstavitve mnogih smeri so morali zaradi prevelikega števila prijav termine podvojiti. To se je zgodilo med drugim s pedagoškimi smermi, psihologijo, študijem za zdravstvene tehnike, a tudi z arhitekturo in strojništvom.

Zanimanje dijakov za študij v Trstu ni neutemeljeno, univerza je namreč med petimi najboljšimi v Italiji, med absolventi magistrskih študijev je delež zaposlenih skoraj stoodstoten.