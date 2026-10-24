Evropska komisija preiskuje Booking

Časi, ko smo za rezervacije hotelskih ali drugih nastanitev obiskovali uradne spletne strani hotelov ali pa kar poklicali na recepcijo, da bi si zagotovili sobo, so za marsikoga že oddaljen spomin. Nizozemska spletna potovalna platforma Booking je zlasti na področju nastanitev, čeprav ponuja tudi druge storitve, kot so letalske vozovnice in transferji, v zadnjih letih pridobila tako rekoč hegemoničen položaj.

Na ravni EU je kar 66 % hotelskih rezervacij sklenjenih preko platforme Booking. Ampak če ta po eni strani omogoča lažje in hitrejše iskanje nastanitve, v zadnjih letih konkretno narašča nevarnost, da bo platforma tudi kraj, kjer lahko postanete žrtev goljufije. Obstaja namreč veliko lažnih nastanitev, kar ljudje odkrijejo šele, ko pridejo na kraj, kjer bi morali prenočiti, a v njem ni ničesar od tega, kar je bilo navedeno v oglasu. Potem so tu še poskusi goljufij s plačilom, nazadnje pa netransparentno sponzorirane objave: platforma nastanitve, ki so za to plačale, prikazuje na bolj vidljivem mestu. Med letoma 2022 in 2024 je platforma na globalni ravni zabeležila kar 500-odstotni porast prevar.

Potem, ko se je Booking letos znašel v preiskavi, ki jo je zaradi domnevno nepoštenih poslovnih praks spletne potovalne platforme sprožil italijanski Neodvisni organ za varstvo konkurence in trga (AGCM), je zdaj uradno preiskavo sprožila še Evropska komisija, kjer so ob naznanitvi postopka citirali podatke o številu goljufij na Bookingu.

Samo v prvih šestih mesecih letošnjega leta so na Nizozemskem zbrali 1072 prijav goljufij za skupno vrednost 82.000 evrov. To je desetkrat več kot v istem obdobju lani. O podobnih podatkih so poročali tudi iz drugih držav članic.