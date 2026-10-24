Padriški predor bo zaprt tudi prihodnji teden v smeri proti Benetkam

Družba Anas sporoča, da bo padriški predor na avtocestnem priključku od ponedeljka, 26. oktobra, do petka, 30 oktobra do 18. ure zaradi vzdrževalnih del spet zaprt v smeri proti Benetkam. Vozila bodo pred predorom preusmerjali proti Bazovici.

Padriški predor družba Anas zaradi vzdrževalnih del zapira že od maja, bodisi v smeri proti Trstu bodisi v smeri proti Benetkam. Zapore voznikom povzročajo veliko nevšečnosti, problematična je predvsem zapora v smeri Trsta, saj nastanejo na drugih bližnjih cestah, ki vodijo v Trst, veliki zastoji.