Zaradi nesreče več ur delno zaprta Ulica Commerciale

Danes je bila med približno 5. uro in 8.30 Ulica Commerciale neprevozna v odseku med ulicama Giaggioli in Rose. Malo po 5. uri sta pri nivojskem prehodu, kjer tramvajska proga prečka Ulico Commerciale, trčili dve vozili.

Pri tržaški lokalni policiji so potrdili, da je bila cesta nato do približno 8.30 zaprta oziroma nato prevozna le enosmerno, saj so policisti preiskovali vzroke nesreče, nato pa z drugimi specializiranimi službami odstranjevali njene posledice. V nesreči naj bi bila vpletena dva avtomobila, nobeden od voznikov se ni poškodoval, so dodali pri lokalni policiji.