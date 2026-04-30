VREME
DANES
Četrtek, 30 april 2026
Iskanje
Pogrešane osebe

Med Ferlugi in Bani iskali osebo, ki je ni bilo

Gasilci so prejeli SOS sporočilo mobilnega telefona s tujo številko, v zraku sta bila tudi dva helikopterja

Spletno uredništvo |
Bani |
30. apr. 2026 | 16:57
Dark Theme

Popoldansko iskalno akcijo med Ferlugi in Bani so prekinili: potem ko so tržaški gasilci prejeli samodejno obvestilo o pogrešani osebi in prečesali celotno območje, so ugotovili, da je šlo za lažen alarm. V centralo je namreč prispelo sporočilo, SOS signal s koordinatami, ki ga je neznanec po vsej verjetnosti poslal z mobilnim telefonom. Kot so sporočili s poveljstva v Ulici Alviano, gre po vsej verjetnosti za tujo osebo, saj telefonska številka ni registrirana v Italiji ampak v tujini. Ponesrečenca so iskali tudi karabinjerji, psi, izurjeni za iskanje pogrešanih ter dva helikopterja gasilcev oziroma deželne interventne službe Sores.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: