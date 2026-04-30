Pri podjetju Startech na obzorju nova kriza

Prvi maj se je za zaposlene pri podjetju Startech iz praznika spremenil v nočno moro. Vodstvo visokotehnološkega podjetja, ki je prevzelo podjetje Flextronics oziroma nekdanje podjetje Adriatronics, jim je namreč v sredo sporočilo, da plače ne bodo prejeli.

Da je kaj narobe, so zaposleni ugotovili 27. aprila, ko na račun niso prejeli nakazane mesečne plače. Dan kasneje se je na vprašanje sindikalnega predstavnika zaposlenih o tem, kaj botruje zamudi pri plačilih, vodstvo neprepričljivo opravičilo, da je bila kriva neka začasna, medtem že rešena kritična situacija. Naslednjega dne, se pravi 29. aprila, je glavni izvršni direktor Novica Mrdović Vianello nujno sklical sindikalne predstavnike in jim sporočil, da plač ni. »Zaposlenim je nato sam poslal elektronsko sporočilo, v katerem je ob (nepotrebnem) obžalovanju razvidno, da so glavni subjekti, ki naj bi financirali projekt, izginili in da partner, ki je ostal v igri, išče finančno rešitev. Pri tem pa ne ponuja niti približnega termina za poravnavo plač zaposlenim,« piše v sporočilu.

Tako izigravanje z življenjem več kot 320 družin je po oceni sindikalnih predstavnikov FIM, FIOM, UILM in UGL nedopustno in nespoštljivo. »Kdaj je bilo jasno, da plač ne bo? Zakaj niso pravočasno obvestili zaposlenih? Zakaj niso sporočili spremembe v sestavu delničarjev?« se sprašujejo in opozarjajo, da je samo 19. marca vodstvo podjetja potrdilo podaljšanje kolektivne solidarnostne pogodbe, industrijski načrt in naložbe ter obljubilo, da bo do oktobra poskrbelo, da se bodo v tovarno vrnili vsi zaposleni in bo dejavnost stekla v polnem ritmu. Sindikati zahtevajo takojšnje izplačilo plač ter predstavitev industrijskega načrta. Deželna odbornika za delo in proizvodne dejavnosti Alessia Rosolen ter Sergio Emidio Bini sta napovedala, da sta z ministrstvom za industrijo, inovacije in tehnologijo sklicala srečanje z zakonitim zastopnikom podjetja Startech, ki bo v ponedeljek, 4. maja.