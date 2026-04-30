Ukradli so za 100 tisoč evrov kart

V Milanu so ukradli kup dragocenih igralnih kart, v skupni vrednosti 100 tisoč evrov. Plen so nameravali v Trstu prodati na črnem trgu, a so jim načrte prekrižali openski policisti. Trije italijanski državljani so si preteklega 22. aprila prislužili ovadbo zaradi prikrivanja ukradenega blaga.

Junija lani je zbiratelj kart vrste Magic v Milanu policiji prijavil krajo dragocene zbirke. Openski pravosodni so kmalu izsledili tatu in njegova pajdaša ter jim pozorno sledili. Ko so ugotovili, da namerava trojica 22. aprila prodati ukradeno blago, so v sodelovanju s kolegi policijske postaje v Devinu ustavili vozilo, namenjeno v Trst. V njem so sedeli trije osumljenci, prenašali so del dragocenega blaga. Isti dan je v Trst prispel še zakoniti lastnik kart, ukradeno blago so mu policisti vrnili. Trojico pa ovadili zaradi prikrivanja ukradenega blaga z namenom njegove preprodaje.