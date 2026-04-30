V 25 letih nikoli tako nizka raven svobode medijev

Svoboda medijev po svetu je padla na najnižjo raven v zadnjih 25 letih, v danes objavljenem poročilu opozarja mednarodna organizacija Novinarji brez meja (RSF), ki je objavila tudi posodobljeno lestvico medijske svobode v 180 državah. Pri tem so prvič razmere na področju medijske svobode v več kot polovici držav pri RSF ocenili kot težavne ali zelo resne. Delež svetovnega prebivalstva, ki živi v državah, kjer je okolje za novinarje ocenjeno kot dobro, se je z 20 odstotkov leta 2002 zdaj zmanjšal na manj kot odstotek, pravijo pri RSF. Na vrhu lestvice je že deseto leto zapored Norveška, sledita ji Nizozemska in Estonija, na dnu pa tretje leto zapored Eritreja. Med najslabše ocenjenimi sta še Severna Koreja in Kitajska.

ZDA so v zadnjem letu izgubile sedem mest in so trenutno na 64. mestu. RSF navaja, da so razmere v ZDA med drugim zaznamovali ponavljajoči se napadi predsednika Donalda Trumpa na medije, pridržanje in poznejši izgon salvadorskega novinarja Maria Guevare, ki je bil kritičen do vladnega pregona priseljencev, in drastično zmanjšanje financiranja mednarodnih radiotelevizij.

Slovenija se je na letošnji lestvici uvrstila na 36. mesto. V primerjavi z lani je izgubila dobro točko, a zaradi napredovanja drugih držav tri mesta. Kljub trdnemu pravnemu okviru so novinarji še vedno izpostavljenim pritiskom, po mnenju RSF zlasti od nekaterih opozicijskih politikov. Zakon, ki ga je sprejela levosredinska večina, po mnenju nekaterih strokovnjakov nima zaščitnih ukrepov pred morebitnimi zlorabami s strani avtoritarnih vlad. Italija pa je zdrknila nazaj za sedem mest, saj se je z lanskega 49. zdaj znašla na 56. mestu. Pri RSF so navedli grožnje mafije in skrajnežev novinarjem, pa tudi pritiske politike s poskusi omejevanja novinarskega dela na področju pravosodja.