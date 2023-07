Med najlepšimi v Italiji tudi plaža kopališča Le Ginestre

Med 17 najlepšimi plažami v Italiji je po oceni turističnega vodnika Lonely Planet tudi plaža v naši deželi. To je plaža kopališča Le Ginestre na nabrežinski obali pod Obalno cesto, zraven nekdanjega hotela Europa. Uvrstila se je na 17. mesto.

Ocenjevalce je očitno prepričala bela prodnata plaža, ki kopalce vabi v kristalno čisto morje. Vse naokrog na skalnatem pobočju rastejo okrasni grmi rumene metle, po kateri je kopališče poimenovano. Kraj je preprost in po svoje dokaj divji: kaže, da se je v šestdesetih letih tam kopala tudi pevka Mina, ko se je vračala s turneje, in ostala povsem očarana nad lepoto kraja.

Pred nabrežinsko plažo so si mesto na lestvici zagotovile obala Conero v Markah, plaža Pescoluse v Apuliji, plaži Torre dell’Orso (Salento) in Scalea pri Cosenzi, črna plaža v kraju Maratea v Bazilikati, plaži Ficocella in Saline v kraju Palinuro (Cilento), Cala Violino in Feniglia v Toskani, Castiglione di Ravello na obali pri Amalfiju, plaže Sperlonga v Laciju, San Fruttuoso v Liguriji, San Vito lo Capo in Fontane Bianche na Siciliji.

Tretjo stopničko tik pod vrhom je zasedla plaža Cala Goloritzè pri Orosei na Sardiniji, drugo plaže otoka Favignana ob Siciliji, najlepša pa je La Pelosa na severo-zahodu Sardinije.