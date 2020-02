Med nekdanjo in sedanjo politiko globok prepad

Med nekdanjo in sedanjo politiko zeva globok prepad, je bilo slišati v sredo v Tržaškem knjižnem središču ob predstavitvi knjige Slovenci in leva sredina. Gre za ponatis pričevanja nekdanjega občinskega svetnika Slovenske skupnosti Rafka Dolharja o delovanju prve levosredinske mestne uprave, ki je v Trstu zaživela v drugi polovici šestdesetih let prejšnjega stoletja. Ponatis je v okviru zbirke Beli priročniki omogočil krožek Virgilj Šček. Prvič je knjiga v dveh delih izšla med letoma 1995 in 1997. Kot je uvodoma dejal Ivo Jevnikar je šlo tedaj za prelomno desetletno dogajanje, ki je močno zaznamovalo tržaško politiko. Spomnimo: tržaški mestni svet je vse od časa Avstro Ogrske desetletja neprekinjeno obvladoval italijanski liberalno nacionalni tabor, tedaj pa so mestno oblast s Krščansko demokracijo prvič vodili tudi socialisti. Prav šokantno je za velik del tržaške javnosti pomenilo dejstvo, da je tedaj odborniški resor dobil tudi Slovenec Dušan Hreščak, v koaliciji pa je bila tudi Slovenska skupnost, ki jo je v občinskem svetu predstavljal ravno Dolhar. Prišlo je celo do uličnih demonstracij. Leva sredina je mesto nato upravljala skoraj desetletje, vse do »osimske pozebe«, ko se je z nastankom Liste za Trst kolo zgodovine spet obrnilo nazaj. Potrebno je bilo počakati, da se je pojavil Riccardo Illy, da je Trst spet dobil v prihodnost usmerjeno oblast.

