Med pandemijo porast ljudi, ki so uteho iskali v alkoholu

Dolgi dve leti brez pravih stikov oziroma povezave z drugimi, družbena stiska, težave na delu ali v družini: med pandemijo novega koronavirusaje je bilo iskanje utehe v alkoholu na dlani. V času izrednih zdravstvenih razmer se je na splošno psihološka stiska (v prvi vrsti med mladimi) izrazito povečala, kar so obelodanila različna poročila, od tistih policije ali drugih varnostnih organov in sodišča pa do analiz raznih na tem področju dejavnih društev. Podatki tržaškega Centra za vedenjske motnje in dovoljene snovi Oddelka za zdravljenje odvisnosti zdravstvenega podjetja ASUGI morda ne presenečajo preveč.

Kot poudarja vršilec dolžnosti direktorja Gianfranco Bazo je v Furlaniji - Julijski krajini prekomerno pitje alkohola višje od državnega povprečja, kar pa sicer na sploh velja za vse dežele severne in zlasti severovzhodne Italije, je poudaril. April, ki je v Italiji mesec ozaveščanja o škodljivem pitju alkohola, je zato tudi priložnost za poglobitev v dano stanje.

V Centru za vedenjske motnje in dovoljene snovi tržaškega Oddelka za zdravljenje odvisnosti se je lani zaradi težav, povezanih z alkoholom zdravilo 1097 ljudi, od katerih je bila velika večina moških (74,5 odstotka) in le manjšina žensk. Med temi so zabeležili 287 novih uporabnikov. Številke so vse prej kot zanemarljive, saj gre v primerjavi s prejšnjim letom za kar desetodstotni porast. Pomoč so poiskali zlasti posamezniki od 50 do 59 let, ta starostna stopnja predstavlja 27 odstotkov celotne populacije. Gre pa sicer za podatke, ki ne upoštevajo tistih, ki se ne zdravijo in niso še poiskali primerne opore.

Na splošno lahko trdimo, da je stopnja ozaveščenosti o negativnih posledicah alkohola na zdravje izredno nizka, je poudaril Bazo, ki je pristavil, da to sicer velja bodisi za ljudi kot za politike in razne ustanove.

