Med prepirom ga je zabodla v prsni koš

Okrog trideset let stara partnerja sta se davi okrog 3. ure ponoči v stanovanju na Trgu De Gasperi, blizu tržaškega hipodroma, hudo sprla, prepir pa je prerasel v fizično nasilje. Okoliščine še niso povsem jasne, naposled pa je ženska z nožem zabodla moškega v prsni koš. Reševalci službe 118 so v katinarsko bolnišnico prepeljali oba, saj je bila tudi mlada ženska, tuja državljanka, lažje poškodovana. Karabinjerji so povedali, da moški (gre za italijanskega državljana) kljub vbodu ni v smrtni nevarnosti, vsekakor so ga hospitalizirali. Primer nasilja v družini preiskujejo karabinjerji s poveljstva v Ulici Hermet, ki si ogledujejo stanovanje in bodo morali med drugim ugotoviti, kdo je koga prvi napadel.