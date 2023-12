Med Svevom, Joyceom in Sabo tudi slovenski avtorji

Svevov rojstni dan je bil včeraj v Trstu še posebej prazničen. Vsaj za en dan je namreč zaživel še nedokončani muzej literature Lets, ki svoje prostore dobiva v palači Biserini v Kavani, kjer je tudi sedež mestne knjižnice Attilio Hortis. Čeprav muzej še ni dokončan in ga bodo slavnostno odprli v letu 2024, so si zelo prizadevali, da bi meščani, ki so imeli hitre prste (vsa razpoložljiva mesta so zasedli v le enem dnevu), vanj pokukali na tako pomemben dan.

A poglejmo pobližje, kaj vse vsebuje nova muzejska zbirka. Zanjo skrbijo Cristina Fenu, Susan Petri in Riccardo Cepach, ki so tudi predstavili koncept muzeja. Ta opisuje literaturo od 19. stoletja do danes. V njem bodo domovali muzeji Itala Sveva, Jamesa Joycea in Umberta Sabe. Prva dva sta v Trstu že imela svoje muzejske prostore, njune eksponate bodo le preselili in postavili po konceptu novega muzeja. Umberto Saba, ki se ga vedno omenja kot del triade najpomembnejših tržaških avtorjev, pa bo prvič dobil svojo zbirko.

Od Pahorja do Bartola

Slovenski pisatelji in pesniki so seveda pustili velik pečat na Tržaškem, in si zato v novem muzeju literature zaslužili svoje mesto. Največ prostora so namenili Borisu Pahorju, v muzeju pa je mogoče spoznati še Alojza Rebulo, Srečka Kosovela in Vladimirja Bartola. Na ogled so tudi pesniške zbirke Iga Grudna, od sodobnikov pa naj omenimo še Miroslava Košuto in Marka Kravosa.