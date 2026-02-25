Pri Banih bodo med obnovo mostu uredili nov izhod iz vasi

Most pri Banih je od četrtka še vedno neprevozen. Tehniki oziroma statiki Enote deželne decentralizacijo (EDR) so že v petek poskrbeli za začasno saniranje lukenj, ki so se pojavile pri prečnih spojih med posameznimi elementi na mostu in so narekovale njegovo takojšnje zaprtje za promet. Ta ukrep je že v petek omogočil odprtje za promet spodnje deželne ceste TS35, po kateri so se vozniki peljali sicer kljub oznakam o zapori. Most pa čakajo temeljiti ukrepi.

»Zaprtje mostu za promet ustvarja seveda težave krajanom. Marsikdo namreč kljub prepovedi oz. enosmerni cesti zapelje v nasprotno smer proti deželni cesti 35, da mu ne bi bilo treba čez Ferluge,« je na nevarnost namignil podpredsednik vzhodnokraškega rajonskega sveta Matia Premolin, ki pobliže sledi zadevi. Potrdil je, da so si v včeraj stanje mostu in prometnega režima okrog njega ogledali tehniki Občine Trst- njene službe za mobilnost in promet - ter Enote za deželno decentralizacijo (EDR). Vsi si prizadevajo, da bi se težave čim prej odpravilo in zagotovilo spet varnost vseh udeležencev v prometu, vključno s krajani.

Datum odprtja uganka

Direktorica EDR Roberta Clericuzio je za Primorski dnevnik potrdila, da namerava EDR, ki je odgovorna za strukturo mostu, v prihodnjih dneh zavarovati most oziroma sanirati spoje na njem. Dodala je tudi, da bi o datumu ponovnega odprtja mostu težko ugibala. Za razliko od spodnje ceste, ki je deželna oz. zanjo skrbi EDR, je zgornja občinska. Občinski tehniki tačas preučujejo ureditev dvosmerne vožnje v Bane tudi z deželne ceste 35 - s postavitvijo ustreznih prometnih znakov bi začasno uredili dve enosmerni cesti ob mostu - ena bi peljala v vas, druga pa iz nje.

Marko Milkovic in zamisel o krožišču

Nekdanji predsednik vzhodnokraškega rajonskega sveta Marko Milkovic je ponovno obudil zamisel o krožišču. Že pred več kot 15 leti je predlagal, »da bi se dotrajan in nepotreben most porušilo in na njegovem mestu uredilo krožišče, ki bi bilo povezano z drugim krožiščem, ki bi ga bilo treba urediti na deželni cesti TS1 oz. nekdanji pokrajinski cesti 1.«