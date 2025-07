Med vožnjo po Miramarskem drevoredu zgorel skuter

Gasilci so danes okrog 8.15 posredovali v Miramarskem drevoredu, kjer je zgorel skuter. Ogenj sta opazila mati in sin, ki sta se na njem peljala, medtem ko sta bila ustavljena malo pred križiščem z Ulico Boveto proti Miramaru. Pravočasno sta se umaknila na varno, skuter pa je ostal v plamenih sredi cestišča. Poklicala sta na pomoč na interventno telefonsko številko. Ko so prispeli gasilci, je ogenj že zajel celotno vozilo. Požar so pogasili, nato so skuter zavarovali in ga premaknili na zavarovan prostor ob cestišču. Na kraju so bili tudi reševalci službe za nujno medicinsko pomoč, ki so oskrbeli voznico in mladega potnika ter lokalni policisti in karabinjerji. Promet je bil oviran.