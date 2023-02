Med vozovi so zmagovalke na letošnjem Kraškem pustu Opčine, ki so predstavile temo Na tankem ledu plešemo. Prejele so 89 točk. Na drugo mesto se je uvrstil Šempolaj z Godbo padajočih zvezd, ki je prejel 81 točk, na tretje pa Doberdob - Gori okuoli nas, je peršu Grisù, de bi rješu neš Kras z 80 točkami. Točko manj, torej 79 točk, sta prejela Medjavas - Štivan, ki sta se predstavila Z Jokerjem in Harley Quinn za smeh in lep feštin.