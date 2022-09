Mednarodni kongres grafičnih oblikovalcev

Prihodnji teden se bodo v Trstu mudili grafični oblikovalci z vseh koncev sveta. Od ponedeljka do petka bo na različnih lokacijah potekal 70. kongres mednarodne grafične zveze Alliance Graphique Internationale (AGI), ki se v Italijo vrača po 27 letih. Pred pandemijo so se izbrani grafični oblikovalci srečali v nizozemskem Rotterdamu, leto prej v glavnem mestu Mehike, še prej pa v Parizu. Zadnji kongres v Italiji je leta 1994 potekal v Amalfiju, prvi italijanski kongres v Italiji pa je leta 1961 gostil Milan.

Italija bo ponovno gostila elitni kongres po zaslugi tržaškega grafičnega oblikovalca Paola Tassinarija, ki je predsednik italijanske podružnice zveze AGI. Ta zveza po celem svetu šteje malo več kot 500 članov, včlanitev vanjo pa ni enostavna. Kot je povedal Tassinari, so tržaški kongres razdelili na dva dela, dogajalo pa se bo v Skladišče 42 na Pomorski postaji in v gledališču Miela. Prvi del bo potekal 19., 20. in 22. septembra in bo namenjen članom zveze, drugi bo 20. in 22. septembra namenjen študentom, ki so se prijavili na dogodek. Na kongres bo prišlo 140 članov zveze z vsega sveta, odsotni bodo le predstavniki Afrike, in 200 študentov. Na predavanjih bodo v precep vzeli, tako Tassinari, različne kulturne, znanstvene, umetniške in družbeno aktualne teme, ki so tako ali drugače povezane s Trstom.

Mednarodni dogodek bosta pospremili tudi dve razstavi. Na postaji Rogers bodo v dneh, ko bo v Trstu potekal kongres, obesili plakate, ki so jih za to priložnost pripravili povabljeni člani mednarodne grafične zveze. Drugo razstavo, ki bo na ogled do januarja prihodnje leto, bodo v torek odprli v Skladišču idej. Kot je povedal kurator letošnjega kongresa Paolo Tassinari, je to razstavo organiziral Deželni zavod za kulturno dediščino FJK (ERPAC) v sodelovanju z grafično zvezo AGI. Na njej bodo razstavili 25 grafik, ki so jih v drugi polovici 20. stoletja ustvarili italijanski člani grafične zveze. Mnogo razstavljenih del bo prišlo iz zgodovinskega arhiva podjetja Olivetti.

»Počaščen sem, da bo tako pomemben grafični kongres potekal v Trstu, v mestu torej, ki velja za pomembno stičišče kultur, ljudi in jezikov. Izbira lokacije je primerna tudi zato, ker gre za mesto, v katerem bodo gostje imeli vse pri roki,« je rekel Tassinari in spomnil, kako je nastala grafična zveza AGI. Pisalo se je leto 1951, ko se je približno ducat grafičnih oblikovalcev iz Francije, Velike Britanije in Švice srečalo v Parizu in vzpostavilo »prijateljsko zvezo«, ki je temeljila na skupnih vrednotah. Mreža je s časom dobila vse več članov, med katerimi so bila odmevna imena, kot so Herbert Bayer, Paul Rand, Wim Crouwel, Miltom Glaser in drugi. Italijansko kreativno sceno so zastopali Bruno Munari, Giovanni Pintori, Franco Grignani, Albe Steiner, Pino Tovaglia, Bob Noorda. V italijanskem odseku mednarodne zveze je danes 14 grafičnih oblikovalcev, od leta 2019 pa ga vodi Tassinari.