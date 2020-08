Mehanik imel svojo sobo z orožjem

Danes dopoldne je miljska policija aretirala 60-letnega moškega zaradi nezakonitega posedovanja orožja in streliva ter upiranja aretaciji.

Miljčan W.V., ki živi v zaselku Pisciolon, je po poklicu mehanik, čeprav že vrsto let brezposeln. V jutranjih urah je policija prejela informacijo, da W.V. na domu skriva orožje. Ker so osumljenca že pred desetimi leti aretirali zaradi nespoštovanja pravil za posedovanje orožja, so policisti takoj izvedli preiskavo in ugotovili, da je Miljčan na domu skrival hladno in strelno orožje. Zasegli so mu več nožev, pištol in zračnih pušk, katerim je W.V. odstranil rdeč zamašek in jih tako spremenil v nevarne puške, orožje, ki ga je sam izdelal in številne cevi za izdelavo strelnega orožja.

Mehanik, ki živi s starejšim očetom, si je doma uredil sobo za zbiranje orožja, v katero je lahko vstopal samo on. V njej je policija zasledila tudi več vrst streliva in vojne municije.

Moški, kateremu redno sledi služba za duševno zdravje, se je med preiskavo upiral policistom. Na sebi je skrival kuhinjski nož, ga med aretacijo zamahnil proti policistom in jih lažje ranil. Osumljenca so odpeljali v koronejski zapor.