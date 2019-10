»Mehika, nekoč odprta država, danes pa nestrpna«

Marco Frank je Tržačan, ki se je pred slabim desetletjem preselil v Mehiko. »Tu je bilo zaradi krize težko najti zaposlitev, zato sem se začel ozirati naokoli. V Mehiki sem imel prijatelje, ki so me prepričevali, da se bo gotovo kaj našlo. In tako sem šel. Po dveh tednih sem začel delati v neki jezikovni šoli, s poučevanjem sem nadaljeval vse do univerze. Prijavil sem se na razpis za doktorat, dobil štipendijo in doktoriral iz političnih ved,« pove 39-letnik, ki se je pred kratkim vrnil v Trst. Izhaja iz slovensko-hrvaške družine, ki ji je bil v času fašizma priimek poitalijančen, a je že pred časom opravil postopek za vrnitev priimka v izvirno obliko. Slovenščine ga niso naučili, »a skušam na lastno pest počasi nadoknaditi zamujeno,« pove.

Študentom oddelka za humanistične študije tržaške univerze ste predavali o migracijskih tokovih čez Mehiko.

Mehika je država, ki jo vsako leto prečka poldrugi milijon migrantov, tako Mehičanov kot ljudi iz drugih držav. Odkar je Donald Trump predsednik ZDA, se je tam povečal rasizem in paradoksalno se je isto zgodilo tudi v Mehiki. Naj pojasnim: Mehičane je strah, da jim bodo migranti iz drugih držav ukradli službo.