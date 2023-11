Mejni nadzor ni spremenil navad ljudi

Ponovna uvedba stalnega mejnega nadzora med Italijo in Slovenijo ni spremenila navad ljudi, ki živijo ob meji. Politiki so govorili o tem, da si želijo takšnega nadzora, ki ne bi vplival na obmejno prebivalstvo. Glede na izjave naših sogovornikov kaže, da jim je to tudi uspelo, saj se zaradi kontrol na mejnem prehodu Fernetiči tamkajšnjim krajanom ni spremenil vsakdan. Ali gre pri tem za smiseln in učinkovit ukrep, pa so imeli intervjuvanci več dvomov.

Kaj si mislijo o obmejnih kontrolah, ki jih je italijanska vlada uvedla na meji s Slovenijo 21. oktobra in za katere kaže, da bi lahko trajale do poletja, smo spraševali mimoidoče na obeh straneh meje v bližini mejnega prehoda Fernetiči. Ta je eden od mednarodnih mejnih prehodov, ki je zato nadzorovan 24 ur na dan, medtem ko maloobmejne nadzorujejo le občasno. Srečevali smo tako italijanske državljane v Sloveniji kot slovenske v Italiji, kar dokazuje, da se obmejno življenje zaradi ponovne uvedbe nadzora na meji ni preveč spremenilo.

