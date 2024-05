Merilnike hitrosti posodabljajo

Verjetno so redni uporabniki naše spletne strani že opazili, da nekaj tednov ne objavljamo več ponedeljkovih opozoril o merjenju hitrosti na Tržaškem, ki jih izvaja lokalna policija, o čemer so nas ravno lokalni policisti sproti obveščali. Pa tudi na cestah v zadnjih časih ni bilo videti radarjev ali drugih merilnikov hitrosti. Zagonetko rešuje današnje sporočilo Demokratske stranke. »Z veseljem jemljemo na znanje odločitev Občine Trst, da zamrzne uporabo merilnikov hitrosti, ki so jo sprejeli tudi v Miljah, v pričakovanju njihove potrebne posodobitve,« so zapisali. S tem v zvezi so mestni svetniki Demokratske stranke tudi vložili več svetniških vprašanj, posredovala pa sta tudi pokrajinsko tajništvo stranke ter strankin Forum za varnost in družbeno soglasje, so še zapisali. V Demokratski stranki ocenjujejo, da je prometna varnost ključna, pri čemer pa mora biti tudi ugotavljanje kršitev neoporečno in zakonito.