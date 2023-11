Mestni avtobus pri Bazovici trčil v drevo

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes zjutraj ob 9.47 posredovali na Cesti za Bazovico, kjer je mestni avtobus blizu vasi trčil v drevo. Kaže, da je voznika obšla slabost. Prepeljali so ga v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Na mestu so pregledali vseh devet potnikov in ugotovili, da se ni nihče poškodoval. Na kraju so bili tudi gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice ter varostni organi, ki preiskujejo njene vzroke.