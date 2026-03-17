Mestni svetniki počastili spomin na Rafka Dolharja

Na včerajšnji seji mestnega sveta so slovenski mestni svetniki Valentina Repini, Stefano Ukmar in Štefan Čok počastili spomin na pred nedavnim preminulega dr. Rafka Dolharja, ki je s svojim delom pomembno zaznamoval javno življenje mesta in zgodovino slovenske skupnosti v Italiji.

Repinijeva je svetnike spomnila, da je bil Dolhar rojen v Kanalski dolini, in da je bil za časa svojega življenja zdravnik, univerzitetni profesor, pisatelj in aktiven član javnega življenja. Kot je poudarila svetnica Repini, je bil Dolhar dolga leta tudi ena ključnih osebnosti stranke Slovenska skupnost ter pomemben zagovornik pravic slovenske manjšine v Italiji. Med letoma 1966 in 1976 je bil izvoljen v občinski mestni svet v Trstu, v katerem se je posvetil zlasti socialni in zdravstveni politiki.

Mestna svetnica je omenila tudi njegov prispevek na kulturnem področju. Bil je avtor približno dvajsetih knjig ter dejaven član številnih kulturnih ustanov. Posebno vlogo je imel pri delovanju Slovenskega stalnega gledališča, kjer je bil predsednik in podpredsednik upravnega odbora. Za svoje delo je leta 2025 prejel medaljo Republike Slovenije za zasluge.