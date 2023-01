Mestni svetniki v boj za jasli

Statistika lanskoletnega dela slovenskih mestnih svetnikov (vsi Demokratska stranka) v mestnem svetu je občudovanja vredna. Na mestnih sejah so svoje argumente prepričljivo utemeljevali in izbojevali kar nekaj pomembnih rezultatov. Nekatere bitke so bile sicer neuspešne, a zagotavljajo, da jih bodo z enako zagnanostjo še naprej bili v letošnjem letu.

Med dosežki gre vsekakor izpostaviti odobreni amandma k lanskemu proračunskemu dokumentu, s katerim so Valentina Repini, Stefano Ukmar in Štefan Čok izbojevali 150 tisoč evrov za dokončno ureditev Parka miru na openskem strelišču. Trn v peti pa še naprej predstavljajo doslej neuspešna pogajanja glede širitve slovensko vzgojno-izobraževalne ponudbe za najmlajše. Večkrat napovedano odprtje slovenskega oddelka jasli pri Sv. Ivanu, za katerega se je na eni od lanskih spomladanskih sej zavzel skoraj ves mestni svet, proti so glasovali samo Bratje Italije, je padlo v vodo. Občinski odbor je namreč popolnoma ignoriral odločitev mestnega sveta in samovoljno sklenil, da slovenskih jasli pri Sv. Ivanu ne bodo uredili, ker naj bi z obstoječo ponudbo že krili povpraševanje.