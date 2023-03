Migranti z vlakom v Trst

»One ticket to Trieste,« na vlaku, ki v četrtek zvečer pelje na relaciji Ljubljana Opčine, zaprosijo migranti, ki so do slovenske prestolnice prišli po večdnevni poti iz Hrvaške. Kontrolor jim razloži, da lahko kupijo vozovnico do Opčin, nato pa morajo prestopiti na drug vlak do Trsta. Ta pojasnila so preveč za skupino petnajstih Afganistancev, ki je namenjena v Italijo.

Sprevodnika tujci gledajo s prestrašenimi očmi in z veliko mero nervoze. Njihovo poznavanje angleškega jezika je minimalno, govorijo samo paštunščino, zato jim s pomočjo Google prevajalnika povemo, da so Opčine v Italiji in da jih tam čaka vlak za Trst.

Tako se začne klepet z manjšo skupino petih mladeničev, starih med 20 in 25 let, ki so Afganistan zapustili pred petimi meseci. Pred tem se med seboj niso poznali, zbližali so se v Bosni, kjer so, kot pravijo, naleteli na dobrosrčne ljudi, ki prebežnikom nudijo hrano, vodo, odeje, pa tudi prijazne besede. Ko nam pripovedujejo svoje zgodbe, šepetajo. Želijo biti čim manj opazni. A to seveda ni enostavno glede na njihovo temnejšo polt. Tudi oblačila so temna. Vsi so v črnem. To pa zato, da so med nočnim pešačenjem po gozdovih nevidni.

Ko jih vprašamo, če jim lahko postavimo nekaj vprašanj, s pomočjo prevajalnika na telefonu vprašajo – zakaj? Ko jim avtorica članka pove, da je novinarka, najbolj zgovoren mladenič odvrne: »Ker ste novinarka, bi vas prosil, da svetu poveste, da smo mi v Afganistanu preganjani. Smo begunci z vojnega območja.« Zase 23-letni moški prizna, da gre iskat boljše življenje - zase in za svojo družino. Njegov cilj je Nemčija, kjer se dobro služi. »Slovenija nas ne zanima, je gospodarsko šibka,« pristavi.

Več v današnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku.