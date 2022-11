Migrantom ponuja prvo pomoč in oskrbo

Najmlajša prostovoljka tržaške nevladne organizacije Linea d’ombra, ki migrantom z balkanske poti ponuja prvo pomoč in oskrbo, je stara osemnajst let in obiskuje licej Antona Martina Slomška. Karin Mosetti iz Bazovice še ne ve, katero fakulteto bo izbrala po maturi, zastavila pa si je jasen cilj: želi pomagati drugim.

Organizaciji se je približala poleti lani, ko je iskala stike z združenjem Strada sicura, v katerem delujejo pretežno zdravniki in medicinske sestre. Spoznala jih je na Instagramu, še prej pa opazovala dogajanje na Trgu Libertà.

»Odzvala sem se na spletni poziv, s katerim so iskali prostovoljce. Zanimala sem se za delo Lorene Fornasir in Giana Andree Franchija – ustanovitelja organizacije Linea d’ombra –, saj sta med redkimi, ki se ukvarjajo z migranti in imata veliko izkušenj na terenu. Takrat sem si želela postati medicinska sestra in opazovala sem, kako je Lorena nudila prvo pomoč priseljencem z balkanske poti,« je Primorskemu dnevniku povedala mlada prostovoljka.